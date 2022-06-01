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Стартапы Ида-Вирумаа получат финансирование на сумму более полумиллиона евро

BNS
Стартапы Ида-Вирумаа получат финансирование на сумму более полумиллиона евро
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Яак Ааб
Яак Ааб Фото: Remo Tõnismäe

Реализуемая целевым фондом KredEx программа Startup Estonia и Министерство финансов подписали договор об инвестировании в течение трех ближайших лет суммы в 661 100 евро в развитие сети стартапов Ида-Вирумаа, в повышение предпринимательского потенциала жителей региона и в создание новых стартапов на Северо-Востоке Эстонии.

По словам министра по делам государственного управления Яака Ааба, развитие предпринимательства в сфере стартапов в Ида-Вирумаа является приоритетом программы регионального развития. Ее основной задачей является создание среды, привлекательной для предприимчивой молодежи Ида-Вирумаа, пока предпочитающей уезжать в Таллинн, Тарту или переезжать за границу.

«Мы ставим целью не просто создание современных условий для самореализации местных жителей, но формирование в Ида-Вирумаа среды, привлекательной для начала предпринимательства и теми, кто только приехал в регион», – пояснил Яак Ааб.

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