Стартапы Ида-Вирумаа получат финансирование на сумму более полумиллиона евро

По словам министра по делам государственного управления Яака Ааба, развитие предпринимательства в сфере стартапов в Ида-Вирумаа является приоритетом программы регионального развития. Ее основной задачей является создание среды, привлекательной для предприимчивой молодежи Ида-Вирумаа, пока предпочитающей уезжать в Таллинн, Тарту или переезжать за границу.

«Мы ставим целью не просто создание современных условий для самореализации местных жителей, но формирование в Ида-Вирумаа среды, привлекательной для начала предпринимательства и теми, кто только приехал в регион», – пояснил Яак Ааб.