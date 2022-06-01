Социал-демократы призывают повысить и пособие на ребенка для родителей-одиночек

«Наше государство до сих пор выплачивает на ребенка родителя-одиночки пособие в 19 евро в месяц. Это просто позор. Повышение этого пособия имеет для нас принципиальное значение – три недели назад мы инициировали аналогичный законопроект. Цель социал-демократов – улучшить благополучие семей с детьми, но при этом нельзя забывать родителей-одиночек и их детей. Именно в таких семьях бедность встречается чаще, чем в семьях, где у детей есть оба родителя. По таким семьям безумная инфляция бьет сильнее всего. И как раз в таких семьях еще во время первой волны коронавируса увеличилась и относительная, и абсолютная бедность», – сказала заместитель председателя Социал-демократической партии, заместитель председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

Несмотря на то, что Социал-демократическая партия дистанцировалась от законопроекта о детских пособиях, который инициировали находящиеся в оппозиции социал-демократы, EKRE и Isamaa, а также входящая в правительство Центристская партия, фракция соцдемов по-прежнему готова к сотрудничеству со всеми партиями во имя улучшения благополучия семей с детьми.

«Просто для нас было неприемлемо, что при помощи этого законопроекта центристы, EKRE и Isamaa втянули детей в циничную политическую игру, главная цель которой – смена правительства в ситуации, когда безопасность Эстонии находится под угрозой», – пояснила Хельмен Кютт.

Остальные внесенные социал-демократами поправки предусматривают индексацию детского пособия и повышают возраст выплаты этого пособия учащимся с 19 до 21 года.

«Помимо пособий для многодетных семей также нужно индексировать детское пособие и пособие на ребенка для родителей-одиночек, чтобы они повышались в одном темпе с подорожанием жизни», – подчеркнула Хельмен Кютт.