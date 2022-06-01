Cоциал-демократы внесли поправку к прошедшему в понедельник первое чтение законопроекту об изменении Закона о семейных пособиях, которая предлагает приравнять пособие на ребенка для родителей-одиночек, которое не менялось уже более 20 лет, к детскому пособию.
Социал-демократы призывают повысить и пособие на ребенка для родителей-одиночек
«Наше государство до сих пор выплачивает на ребенка родителя-одиночки пособие в 19 евро в месяц. Это просто позор. Повышение этого пособия имеет для нас принципиальное значение – три недели назад мы инициировали аналогичный законопроект. Цель социал-демократов – улучшить благополучие семей с детьми, но при этом нельзя забывать родителей-одиночек и их детей. Именно в таких семьях бедность встречается чаще, чем в семьях, где у детей есть оба родителя. По таким семьям безумная инфляция бьет сильнее всего. И как раз в таких семьях еще во время первой волны коронавируса увеличилась и относительная, и абсолютная бедность», – сказала заместитель председателя Социал-демократической партии, заместитель председателя парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.
Несмотря на то, что Социал-демократическая партия дистанцировалась от законопроекта о детских пособиях, который инициировали находящиеся в оппозиции социал-демократы, EKRE и Isamaa, а также входящая в правительство Центристская партия, фракция соцдемов по-прежнему готова к сотрудничеству со всеми партиями во имя улучшения благополучия семей с детьми.
«Просто для нас было неприемлемо, что при помощи этого законопроекта центристы, EKRE и Isamaa втянули детей в циничную политическую игру, главная цель которой – смена правительства в ситуации, когда безопасность Эстонии находится под угрозой», – пояснила Хельмен Кютт.
Остальные внесенные социал-демократами поправки предусматривают индексацию детского пособия и повышают возраст выплаты этого пособия учащимся с 19 до 21 года.
«Помимо пособий для многодетных семей также нужно индексировать детское пособие и пособие на ребенка для родителей-одиночек, чтобы они повышались в одном темпе с подорожанием жизни», – подчеркнула Хельмен Кютт.
Завтра Рийгикогу начнет рассмотрение внесенного социал-демократами в марте законопроекта, который повышает пособие на первого и второго ребенка с 60 до 100 евро.