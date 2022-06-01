Сегодня вечером в Кадриорге проходит традиционное «Утинное ралли». В 20:00 уже в девятый раз начался заплыв резиновых уточек. Инициатором акции выступает Эстонский союз родителей детей, больных раком.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ День защиты детей завершился традиционным «Утинным ралли» в поддержку онкобольных детей
День защиты детей завершился традиционным «Утинным ралли» в поддержку онкобольных детей
«Последние несколько месяцев принесли миллионам людей беспокойство и неуверенность в будущем. Точно так же матери и отцы, у детей которых диагностировали страшную опухоль, очень боятся завтрашнего дня», – сказала глава Эстонского Союза родителей, чьи дети больны раком Кайли Семм.
«Утиным ралли мы не только собираем финансовые пожертвования для поддержки детей больных раком, но вместе мы показываем, что семьи, в которых диагностирован рак, не одиноки на своем нелегком пути», – добавила Семм.
Ключевые слова