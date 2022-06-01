ГАЛЕРЕЯ ⟩ День защиты детей завершился традиционным «Утинным ралли» в поддержку онкобольных детей

«Последние несколько месяцев принесли миллионам людей беспокойство и неуверенность в будущем. Точно так же матери и отцы, у детей которых диагностировали страшную опухоль, очень боятся завтрашнего дня», – сказала глава Эстонского Союза родителей, чьи дети больны раком Кайли Семм.

«Утиным ралли мы не только собираем финансовые пожертвования для поддержки детей больных раком, но вместе мы показываем, что семьи, в которых диагностирован рак, не одиноки на своем нелегком пути», – добавила Семм.