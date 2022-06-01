При Министерстве финансов будет сформирован кредитный комитет, в задачу которого войдет рассмотрение ходатайств, поданных Минфину субъектами, желающими получить государственный кредит или государственные гарантии по кредитам. Соответствущий приказ подписала в среду министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
При Министерстве финансов Эстонии будет сформирован кредитный комитет
При Министерстве финансов Эстонии будет сформирован кредитный комитет
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что комитет будет анализировать поступающие ходатайства и затем давать министру финансов рекомендации о представлении правительству проекта соответствующего постановления, либо об отклонении ходатайства.
Председателем комитета будет вице-канцлер Министерства финансов по вопросам бюджетной политики, в состав комитета войдут вице-канцлер Минфина по вопросам административной политики, заведующий отделом государственного имущества, заведующий отделом политики финансовых услуг, заведующий отделом государственной кассы, руководитель отдела законотворчества и советник министра по делам государственной кассы.
Комитет будет проводить собрания по мере необходимости.
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