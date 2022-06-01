МИД Латвии внес в список нежелательных лиц еще 34 граждан РФ

Решение МИД предусматривает установление запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенное время.

Упомянутые лица – главным образом работники сферы культуры, которые принимали участие в публичных мероприятиях и выражали активную поддержку решению президента России реализовать вторжение в Украину. В Латвии включенные в список нежелательных лиц считаются оправдывающими агрессию России в Украине, указывает МИД.

«Поддержка реализуемых кремлевским режимом зверств означает соучастие в совершенных преступлениях, поэтому въезд этих лиц в Латвию недопустим», – проинформировали в министерстве.