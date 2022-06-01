Данные, собранные из регистров в рамках переписи 2021 года, показывают, что за десять лет население Эстонии выросло, люди живут дольше, а количество людей трудоспособного возраста уменьшается, сообщает Rus.ERR.
Перепись: население Эстонии и число эстонцев увеличились
Перепись: население Эстонии и число эстонцев увеличились
За последние десять лет в Эстонии увеличилось число представленных в стране различных национальностей, гражданств, родных языков и стран рождения, но увеличилось и число эстонцев.
На момент переписи, то есть 31 декабря 2021 года, в Эстонии постоянно проживало 1 331 824 человека, что на 2,9 процента больше, чем десять лет назад при предыдущей переписи. Мужчины составляют 47,6 процента, их доля увеличилась на 1,2 процента. Доля женщин составляет 52,4 процента.
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