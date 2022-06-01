Перепись: население Эстонии и число эстонцев увеличились

За последние десять лет в Эстонии увеличилось число представленных в стране различных национальностей, гражданств, родных языков и стран рождения, но увеличилось и число эстонцев.

На момент переписи, то есть 31 декабря 2021 года, в Эстонии постоянно проживало 1 331 824 человека, что на 2,9 процента больше, чем десять лет назад при предыдущей переписи. Мужчины составляют 47,6 процента, их доля увеличилась на 1,2 процента. Доля женщин составляет 52,4 процента.