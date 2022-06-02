Вне дома в Липовой ямке: пробуем Нарву на вкус

От шашлыков до мороженого, от пиццы до Павловой. Концерт, лотерея, палатки с сопутствующими товарами. Казалось, что в Липовой ямке в прошедшую субботу собралось пол-Нарвы. Как мудро был организован процесс обмена денег на товар! При входе на территорию фестиваля, в специальных палатках продавались талоны: по два евро за штуку.

Фото: Вера Копти.

Все блюда во всех палатках тоже продавались за два евро, то есть за один талон: двести граммов шашлыка, сектор пиццы, порция китайской рисовой лапши или перловой каши, миска супа… За два евро и порция была двухъевровая, дегустационная, и на три-четыре талона можно было довольно плотно подкрепиться.

Я решила устроить себе рыбный день: мяса на таких фестивалях всегда вдоволь, а вот с рыбой напряженка. Поэтому было интересно, чем порадуют, а может, и удивят нарвитяне. И удивили, и порадовали.

Для начала я обошла все палатки, изучив ассортимент. Пицца с миногой и шашлычок с осетриной были явными хитами, но захотелось найти аутсайдера, да такого, чтобы с него и начать. В дальнем углу территории стоял фуд-трак со свиным шашлыком и… скумбрией горячего копчения!

Скумбрия горячего копчения. Фото: Вера Копти.

«Она будет горячая или просто копченая?» - «Конечно, горячая!» За один талон я получила хвостовую часть теплой, но не свежекопченой скумбрии, ломтик лимона, горсточку салата и помидорку-черри. Для двух евро это было просто огромное блюдо. Что касается вкуса – разогретая магазинная скумбрия горячего копчения.

Пришлось вернуться к сектору топ-палаток, чтобы полюбоваться непрекращающейся очередью за шашлыком от заведения Kuradigrill, судя по всему, очень популярному в Нарве. Рядом другой гриль-хаус, Narovа, предлагал шашлычки из осетра и пирожное Павлова. Чудное сочетание, я видела, что Павлову охотно покупали и с удовольствием поедали.

Талон стоимостью 2 евро - платежное средство фестиваля. Фото: Вера Копти

Но у меня, если вы не забыли – рыбный день. Съесть за два евро пусть всего три кусочка, но свежей осетрины с гриля – самая настоящая щекотка вкусовых рецепторов! К тому же если понравится – можно еще пару-тройку талонов купить и продолжить пиршество. Пусть на улице, пусть из картонной «лодочки», но, согласитесь, осетрина по такой цене на дороге не валяется.

Крохотный шашлычок из притаившейся среди гриль-овощей осетрины свою цену оправдывает. Фото: Вера Копти.

Шашлычки удались. Правда, я опять просила погорячее, а в результате получила еле теплую рыбу, но ее, к счастью, удалось заменить на только что поджаренную. Хороший гриль - залог успеха: паприка и опять же помидорка-черри были доведены до нужной кондиции, а три кусочка осетрины таяли во рту и имели вкус той самой осетрины первой свежести, о которой еще классик говорил… Ну вы знаете.

Последний талон я обменяла на кусок пиццы с миногой от брутального, как они себя сами называют, заведения Franzia из Нарва-Йыэсуу. Это было самое горячее, самое нежное и при этом самое нерыбное блюдо из рыбных блюд фестиваля. Миноги там было так мало, что поиски знакомого вкуса на кусочке пиццы успехом не увенчались.

Миноги в этой пицце хотелось еще больше! Фото: Вера Копти.

Вот он – парадокс: назовите вы пиццу нарвской или фестивальной, а в скобочках да маленькими буковками напишите, как сейчас принято – со вкусом миноги, и будет вам счастье. А название обязывает. Я – любительница миноги, и толк в ней знаю. Хотя пицца жарилась непрерывно и вкусна была необыкновенно, но миноги хотелось больше.