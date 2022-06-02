Центристы обещают повысить пособие одиноким родителям

Об этом в интервью ERR заявил председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд, который также добавил, что данный законопроект, подписи под которым решили отозвать соцдемы, в любом случае будет принят.

"Складывается впечатление, что социал-демократы сломались под давлением Партии реформ, но от отзыва их подписей мало что зависит. Мы обещали принять этот законопроект. Мы сделаем его лучше, мы обязательно включим в него увеличение пособия для одиноких родителей с 19 до 40 евро", - заявил Карилайд.

Законопроект о семейных пособиях, успевший пройти первое чтение, предусматривает увеличение пособия за первого и второго ребенка до 100 евро, а для семей с тремя и более детьми - до 700 евро. Он был выдвинут входящей в правительство Центристской партией и поддержан тремя оппозиционными партиями - EKRE, "Отечеством" и социал-демократами, однако социал-демократы в среду заявили, что отзывают свои подписи под законопроектом.