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Центристы обещают повысить пособие одиноким родителям

rus.postimees.ee
Центристы обещают повысить пособие одиноким родителям
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

В рамках вызвавшего серьезные разногласия в правительстве законопроекта о семейных пособиях Центристская партия обещает повысить и дотацию, выплачиваемую родителям-одиночкам.

Об этом в интервью ERR заявил председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд, который также добавил, что данный законопроект, подписи под которым решили отозвать соцдемы, в любом случае будет принят.

"Складывается впечатление, что социал-демократы сломались под давлением Партии реформ, но от отзыва их подписей мало что зависит. Мы обещали принять этот законопроект. Мы сделаем его лучше, мы обязательно включим в него увеличение пособия для одиноких родителей с 19 до 40 евро", - заявил Карилайд.

Законопроект о семейных пособиях, успевший пройти первое чтение, предусматривает увеличение пособия за первого и второго ребенка до 100 евро, а для семей с тремя и более детьми - до 700 евро. Он был выдвинут входящей в правительство Центристской партией и поддержан тремя оппозиционными партиями - EKRE, "Отечеством" и социал-демократами, однако социал-демократы в среду заявили, что отзывают свои подписи под законопроектом.

Партия реформ, возглавляемая премьер-министром Каей Каллас, решила прибегнуть к тактике обструкции, чтобы не допустить принятия этого законопроекта: от реформистов поступило свыше 2000 поправок.

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