Сеэдер: Центристская партия никогда не поддерживала переход на эстоноязычное образование

«Правда, не сильно амбициозный и незначительный, но все же шаг в нужном направлении. Вот почему "Отечество" хотело, чтобы проект остался в производстве, чтобы мы могли там внести поправки. Но Центристская партия никогда не поддерживала переход на эстоноязычное образование», — сказал Сеедер.

Он подчеркнул, что ни в одной коалиции, где была Центристская партия, она никогда не поддерживала переход на эстоноязычное образование. "Сегодня был идеологический и мировоззренческий шаг Центристской партии", - добавил он.

Рийгикогу в среду вечером в первом чтении отклонил предложенный правительством законопроект, призванный заменить действующий Закон о дошкольных учреждениях.

EKRE вынесла на голосование предложение исключить законопроект из парламентского производства в первом чтении. За это предложение проголосовали 42 депутата и 34 против.

Помимо депутатов EKRE, за отклонение законопроекта проголосовали 23 члена фракции Центристской партии.

Против проголосовали 34 депутата от реформистов и «Отечества». Социал-демократы не приняли участия в голосовании.

Законопроект должен был изменить ряд аспектов дошкольного образования, в том числе оказание опорных услуг, квалификацию учителей, привлечение попечительских советов, преподавание эстонского языка в русскоязычных детских садах и упразднение очередей.

Ранее в среду фракция оппозиционной Эстонской Консервативной народной партии (EKRE) выступила с предложением исключить из повестки дня законопроект, посчитав, что в таком виде закон даст местным самоуправлениям возможность «заняться русификацией детских садов в Эстонии».

В частности, предполагалось, что, согласно законопроекту, родитель должен получить ответ о получении места в детском саду для своего ребенка в течение двух месяцев с момента подачи заявления. Если места в соответствующем детском саду нет, необходимо учитывать, какой сад посещают братья и сестры ребенка, и близость сада к дому.

Еще одно важное изменение, согласно проекту, касалось языка обучения в детском саду. По мысли авторов законопроекта, пора перевести эстонское дошкольное образование в значительной мере на эстонский язык.

Согласно законопроекту, языком обучения в детском саду является эстонский. Он должен использоваться в группе в качестве языка обучения в объеме не менее 50 процентов даже в том случае, если владелец детского сада решит наряду с эстонским использовать и другой язык обучения.

Законопроект включает в себя требование, согласно которому к 2027 году в каждой группе должен быть по крайней мере один учитель, работающий на полную ставку и владеющий эстонским языком.

Законопроект также прописывает требования к помощникам учителей в детском саду. Они должны будут иметь среднее образование и квалификацию профессиональной няни, полученную в соответствии с Законом о профессиях, либо среднее образование и педагогические компетенции.

Кроме того, законопроект предлагал расширить задачи попечительского совета детского сада. Совет, по мысли авторов проекта, должен был представлять свое мнение и вносить предложения об учебной, воспитательной работе и организации деятельности по интересам в саду.