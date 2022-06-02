Воспитатель семейного детдома как мать-одиночка : этих детей нельзя оставлять без помощи

Число желающих принять ребенка в семью не увеличилось

Кетлин Лепикульт, главный специалист службы замещающей опеки отдела благополучия детей Департамента социального страхования, сообщила, что в настоящее время есть тридцать две активные приемные семьи и 98 лиц или семей, желающих взять приемного ребенка.

С помощью кампании «Ребенок ждет семью» мы хотели побудить людей задуматься над тем, чтобы предложить любовь и заботу детям в кругу своей семьи. Мы видим, что кампания помогла сделать более заметными вопросы усыновления и патронатного воспитания», — сказала Лепикульт.

По ее словам, возросла осведомленность о значении приемной семьи и количестве детей, ожидающих принятия в семью: «Кроме того, исследования показывают, что негативные стереотипы, распространенные о детях из детских домов, с каждым годом ослабевают».

Кампания заставила пять процентов участников последовавшего за ней исследования (выборка из 525 человек) всерьез задуматься над тем, чтобы стать приемной семьей, а главная воспринятая людьми идея, которую донесла кампания, заключалась в том, что ребенок ждет, нуждается, заслуживает или хочет попасть в семью.

«В год проведения акции заметно увеличение числа обратившихся в мае-июне – в активный период кампании, и в сентябре – в период подведения итогов кампании. К сожалению, количество поступивших заявок за год не выросло», — сообщила Лепикульт.

«Здесь важно подчеркнуть, что желание стать приемной семьей не рождается в одночасье, а требует взвешенного рассмотрения, оценки собственных желания, готовности, и ресурсов. Таким образом, мы считаем, что непрерывная информационная деятельность также принесет больше заявок», — сказала Лепикульт.