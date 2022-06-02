Воспитатель семьи детского дома как мать-одиночка шестерых детей: – «Нельзя же этих детей оставлять без помощи»

«Многие дети уже живут наполовину своей жизнью. Некоторые ходят в ПТУ и живут в общежитии, сюда приезжают на два выходных дня. Выпускнику основной школы тут действительно особо нечего делать», — сказала глава семейного дома.
К сожалению, количество желающих принять ребенка в семью не увеличилось
Кетлин Лепикульт, главный специалист службы замещающей опеки отдела благополучия детей Департамента социального страхования, сообщила, что в настоящее время есть тридцать две активные приемные семьи и 98 желающих взять приемного ребенка семьи или лица.
С помощью кампании «Ребенок ждет семьи» мы хотели побудить людей задуматься о том, чтобы предлагать любовь и заботу детям в кругу своей семьи. Мы видим, что кампания помогла сделать более заметными вопросы усыновления и патронатного воспитания», — сказала Лепикульт.
По ее словам, возросла осведомленность о значении приемной семьи и количестве детей, ожидающих принятия в семью, — «Кроме того, исследования показывают, что негативные стереотипы, распространенные о детях из детских домов, с каждым годом ослабевают».
Кампания заставила пять процентов участников последовавшего за ней исследования (выборка из 525 человек) всерьез задуматься о том, чтобы стать приемной семьей, а главная воспринятая людьми идея, которую донесла кампания, заключалась в том, что ребенок ждет, нуждается, заслуживает или хочет попасть в семью или дом.
«В год проведения акции заметно увеличение числа обратившихся в мае-июне – в активный период кампании, и в сентябре – в период подведения итогов кампании. К сожалению, количество поступивших заявок за год не увеличилось» — сообщила Лепикульт.
«Здесь важно подчеркнуть, что желание стать приемной семьей не рождается в одночасье, а требует взвешенного рассмотрения, оценки собственных желания, готовности, и ресурсов. Таким образом, мы считаем, что непрерывная информационная деятельность также принесет больше заявок», — сказала Лепикульт.
Одна из девушек, живущая в семейном доме, также планирует поступить в профессионально-техническое училище, собираясь выучиться на повара. Она очень довольна своей новой жизнью в семейном доме и в Тилси: если, например, издевательства были проблемой в ее прежней школе, то в здешней основной школе у нее хорошие отношения со всеми.
Раньше девочка жила с бабушкой, но постепенно их отношения стали портиться, а домашнее положение стало для девушки причиной многих душевных проблем. Она ушла из дома и не хотела возвращаться. Как и у многих детей в семейном доме, причиной разлуки этой девочки с родителями стали их проблемы с алкоголем, и они с матерью или отцом редко общаются.
Часто ли вообще родители посещают своих детей, находящихся на замещающем попечении? «К кому-то приходят регулярно, к кому-то вообще не ходят», — сказала Кант, отметив, что к одному ребенку недавно приходили в гости, но когда родители уезжали, он был совершенно разбит, и плакал больше часа. Некоторые воспринимают визиты менее чувствительно и не выказывают разочарования. «Но детям никогда не говорят заранее, что их родители приедут, например, в субботу, потому что обещания не всегда выполняются», — отметила Кант.