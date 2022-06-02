Анетт Контавейт станет второй ракеткой мира

После Открытого чемпионата Франции первой ракеткой остается Ига Свентек, но на вторую позицию поднимется Контавейт – это ее наивысшее место в рейтинге. На руку нашей теннисистке сыграло то, что Свентек обыграла Джессику Пегула (WTA 11) 6:3, 6:2. Второму месту эстонки угрожала лишь американка, которая должна была выиграть этот турнир.

Контавейт выбыла из «Ролан Гаррос» уже в самом начале. И хоть в прошлом году она прошла в третий тур, но потеряла важные пункты в турнирной таблице. Но турнир был неудачен и для первой ракетки, которая потеряла еще больше пунктов. Вот так наша спортсменка после неудачного турнира сумела занять лучшее место рейтинга за свою карьеру.