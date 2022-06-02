Первая ракетка страны Анетт Контавейт (WTA 5) выпала из конкуренции на «Ролан Гаррос», но расчеты показывают, что в таблице первенста следующей недели она поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.
Анетт Контавейт станет второй ракеткой мира
После Открытого чемпионата Франции первой ракеткой остается Ига Свентек, но на вторую позицию поднимется Контавейт – это ее наивысшее место в рейтинге. На руку нашей теннисистке сыграло то, что Свентек обыграла Джессику Пегула (WTA 11) 6:3, 6:2. Второму месту эстонки угрожала лишь американка, которая должна была выиграть этот турнир.
Контавейт выбыла из «Ролан Гаррос» уже в самом начале. И хоть в прошлом году она прошла в третий тур, но потеряла важные пункты в турнирной таблице. Но турнир был неудачен и для первой ракетки, которая потеряла еще больше пунктов. Вот так наша спортсменка после неудачного турнира сумела занять лучшее место рейтинга за свою карьеру.
На третьем месте турнирной таблицы расположилась испанка Паула Бадоса. А Контавейт – не единственная, кто, несмотря на неудачный турнир Большого шлема, поднимается на лучшее место рейтинговой таблицы. Например, тунисская теннисистка Онс Жабер, также выбывшая с турнира, поднялась на четвертую позицию.