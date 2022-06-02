Украинцы вышли в финал плей-офф – есть шанс на путевку на ЧМ по футболу

Программа отбора на ЧМ-2022 ещё не исчерпана. Из 32 участников турнира определились 29. В розыгрыше осталось три путёвки в Катар. На последнюю «европейскую» претендовали три страны. В среду в Глазго одна из них откололась: Украина обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на Уэльс.