Клубный сезон в Европе завершился, но именно сейчас, в первые дни лета, наступает решающий момент для нескольких национальных сборных, сообщает «Чемпионат».
Украинцы вышли в финал плей-офф – есть шанс на путевку на ЧМ по футболу
Украинцы вышли в финал плей-офф – есть шанс на путевку на ЧМ по футболу
Программа отбора на ЧМ-2022 ещё не исчерпана. Из 32 участников турнира определились 29. В розыгрыше осталось три путёвки в Катар. На последнюю «европейскую» претендовали три страны. В среду в Глазго одна из них откололась: Украина обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на Уэльс.
Решающий матч состоится 5 июня, начало — в 19:00. Его победитель отправится на ЧМ-2022 в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.
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