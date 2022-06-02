В апреле рост промышленного производства замедлился

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, рост объемов производства наблюдался более, чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности: «Однако в сравнении с несколькими прошлыми месяцами можно констатировать некоторое замедление роста». Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (на 7,9%), строительных материалов (на 5,2%) и продуктов питания (на 5,7%), а также обработка древесины (на 0,8%). Объемы производства сократились в производство изделий из металла (на 3,8%) и мебели (на 2,4%).

На внешнем рынке было продано 66,8% общего объема продукции обрабатывающей промышленности, доля экспорта была наибольшей в производстве компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт увеличились в текущих ценах по сравнению с апрелем 2021 года на 20,9% и на внутреннем рынке на 29%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в апреле общие объемы производства выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а в обрабатывающей промышленности на 0,9%.