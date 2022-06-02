Тропитесь! ⟩ В Харьюмаа продают два дома по одной цене!

Выставленная на продажу в волости Кийли недвижимость находится в стороне от главной дороги, к тому же зеленые насаждения подавляют дорожный шум. Вокруг расположены другие жилые дома, а асфальтированная улица содержится в надлежащем состоянии и освещена. Площадь земельного участка 1622 м2. На участке построены два жилых дома, теплица, сарай и уголок для гриля. Во дворе растут яблони, ягодные кустарники и чудесные березы.

Фото: KV.EE

На участке расположены два деревянных дома. Больший – двухэтажный дом 2007 года постройки с просторным подвалом. На первом этаже дома вы найдете прихожую, кухню, подсобное помещение, гостиную и домашний спа с бассейном, паровой баней и ванной комнатой. Из этого уютного места можно выйти на террасу площадью 80 м2.

Фото: KV.EE

На втором этаже - три спальни, душевая с туалетом, ванная и гардеробная. На цокольном этаже расположены различные хозяйственные помещения.

Фото: KV.EE

Меньший, но тоже двухэтажный деревянный каркасный дом был построен в 2006 году. На первом этаже дома площадью 50 м2 расположены прихожая, кухня, гостиная, ванная. Наверху находится спальня с гардеробной.

Фото: KV.EE