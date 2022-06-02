На очередном общем собрании Эстонского хоккейного союза президентом, то есть председателем правления организации выбрали Рауно Парраса.
Рауно Парраса вновь избрали президентом Эстонского хоккейного союза
Рауно Парраса вновь избрали президентом Эстонского хоккейного союза
Он является бессменным председателем Союза с 2014 года, нынешние полномочия продлятся четыре года.
Также на четыре года продлены полномочия членов правления – Вейко Сюваоя и Ааре Хоммика; из правления отозван Яанус Хеллати.
В состав правления Эстонского хоккейного союза входят Рауно Паррас (президент), Яаан Мельдер, Вейко Сюваоя, Пеэтер Киртси, Тоомас Урипеа, Ааре Хокким, Кристи Сеппа и Мерле Кале.
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