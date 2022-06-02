Чт, 2.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Рауно Парраса вновь избрали президентом Эстонского хоккейного союза

rus.postimees.ee
Рауно Парраса вновь избрали президентом Эстонского хоккейного союза
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Рауно Паррас, президент Эстонского хоккейного союза.
Рауно Паррас, президент Эстонского хоккейного союза. Фото: Eero Vabamägi

На очередном общем собрании Эстонского хоккейного союза президентом, то есть председателем правления организации выбрали Рауно Парраса.

Он является бессменным председателем Союза с 2014 года, нынешние полномочия продлятся четыре года.

Также на четыре года продлены полномочия членов правления – Вейко Сюваоя и Ааре Хоммика; из правления отозван Яанус Хеллати.

В состав правления Эстонского хоккейного союза входят Рауно Паррас (президент), Яаан Мельдер, Вейко Сюваоя, Пеэтер Киртси, Тоомас Урипеа, Ааре Хокким, Кристи Сеппа и Мерле Кале.

Ключевые слова
Наверх