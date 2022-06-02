Украинка: военным беженцам трудно получить работу из-за удаленности места проживания

Валентина Кныш из Украины делится своим опытом прибытия в Эстонию и поиска здесь работы, а также дает практические рекомендации по данному вопросу.

Как и многие ее соотечественницы, Валентина Кныш была вынуждена бежать с детьми из Украины от кошмара войны. Несмотря на долгий путь и переживания, молодая женщина по приезду в Эстонию ясно смотрела в будущее и поэтому стала искать здесь работу. Валентина, работавшая на родине учителем украинского языка и литературы, устроилась консультантом по подбору персонала и теперь помогает другим своим соотечественникам сориентироваться на местном рынке труда и найти подходящую работу. В своей работе она видит, что самым большим препятствием для трудоустройства украинских беженцев является размещение военных беженцев в тех районах, где не хватает предложений работы.



История приезда Валентины в Эстонию началась 7 марта, когда она вместе с детьми покинула свой украинский дом. Трехдневное путешествие до польской границы означало постоянный поиск информации о работающих заправочных станциях, ожидание в бесконечных очередях и пробках, прохождение контрольно-пропускных пунктов. Все это сопровождалось страхом и неведением как о том, что ждет впереди, так и о том, что осталось позади.



Ответственность перед своими детьми - десятилетними двойняшками Ксенией и Светланой - и желание действовать, а не просто ждать помощи, послужили для нее необходимым толчком к тому, чтобы немедленно начать активно искать работу в Эстонии. «Я не хотела сидеть сложа руки и полагаться только на поддержку, а хотелось сделать как можно больше для своей семьи. Именно поэтому, помимо оформления необходимых документов, я сразу же занялась активным изучением возможностей трудоустройства», — пояснила Валентина.

Она начала искать работу в группах для украинских беженцев в Facebook сразу же на следующее утро после прибытия в Эстонию. «Я стала искать предложения о работе с большой открытостью, потому что каждая работа приносит доход. Хотя первые письма работодателям не принесли ожидаемых результатов сразу, я не теряла надежды и продолжала поиски», — сказала Валентина о начале своего поиска работы, подчеркнув, что очень важно постоянно смотреть вакансии и не быть обескураженными первыми отказами.



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