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Текила, гнилые бананы и ночной горшок: что скрывают фудшеринговые шкафы

Kuuuurija
Текила, гнилые бананы и ночной горшок: что скрывают фудшеринговые шкафы
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Фото: Pilt videost

Репортер программы Kuuuurija Кристина Рейманд на протяжении примерно полугода проводила журналистский эксперимент, выясняя, какую еду можно найти в продуктовых шкафах города Тарту.

Продуктовые шкафы были установлены добровольными энтузиастами в разных уголках студенческого города. Их цель - совместными усилиями сократить количество пищевых отходов. Любой человек может положить еду в продуктовый шкаф, так же как и любой может ее взять.

Настоящих праздников желудка в этих шкафах не попадалось, но надо признать, что и совсем голодным посетитель тоже скорее всего не останется. А иногда в продуктовом шкафу можно увидеть и настоящие отходы, подходящим местом для которых было бы лишь мусорное ведро.

В ходе эксперимента Кристине попадалось и несколько очень интересных находок: недопитая бутылка текилы, кубинская сигара, книга про накситраллей и даже светло-розовый ночной горшок…

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