Россия потребовала от ряда международных спортивных федераций финансовую компенсацию за отобранные турниры, сообщает РБК со ссылкой на интервью, данное «Известиям» министром спорта страны Олегом Матыциным.
Россия потребовала финансовую компенсацию за отобранные турниры
Россия потребовала финансовую компенсацию за отобранные турниры
«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идет. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», — сказал Матыцин.
По словам министра, до судебных исков дело пока не дошло. «Отправлены письма о компенсациях. Как только будет получен формальный ответ «да» или «нет», тогда можно говорить об обращении в судебные инстанции», — добавил министр.