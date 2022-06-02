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Россия потребовала финансовую компенсацию за отобранные турниры

rus.postimees.ee
Россия потребовала финансовую компенсацию за отобранные турниры
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Олег Матыцин.
Олег Матыцин. Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Россия потребовала от ряда международных спортивных федераций финансовую компенсацию за отобранные турниры, сообщает РБК со ссылкой на интервью, данное «Известиям» министром спорта страны Олегом Матыциным.

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идет. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», — сказал Матыцин.

По словам министра, до судебных исков дело пока не дошло. «Отправлены письма о компенсациях. Как только будет получен формальный ответ «да» или «нет», тогда можно говорить об обращении в судебные инстанции», — добавил министр.

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