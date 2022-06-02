Департамент соцстрахования открывает в Йыхви инфопункт для беженцев из Украины

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что на пограничном пункте в Нарве военным беженцам из Украины продолжит оказывать помощь контактное лицо — в его задачу входит поддержка и тех нуждающихся в помощи, кто направляется в Йыхви, предоставления им информации о социальной помощи и о краткосрочном размещении.

«Открытием инфопункта в Йыхви мы хотим обеспечить прибывающим в Эстонию военным беженцам более эффективную помощь и поддержку, а также снизить потребность беженцам оставаться в приграничной Нарве, снизить иммиграционную нагрузку на Нарву», - пояснил руководитель кризисной службы департамента социального страхования Керт Вальдару.

В инфопункте в Йыхви беженцы смогут получить информацию о размещении, возможности получить поддержку в пропитании и одежды. Там же чиновники выяснят, каковы дальнейшие планы беженца — остаться в Эстонии или двигаться дальше. При необходимости пункт в Йыхви сможет на короткий срок приютить от 20 до 30 беженцев, в том числе и тех, кто планирует продолжить свою путь на Запад.