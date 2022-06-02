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Сирийскому беженцу, который поджег свою жену в Ласнамяэ, отказали в УДО

rus.postimees.ee
Сирийскому беженцу, который поджег свою жену в Ласнамяэ, отказали в УДО
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Кован Мохаммад.
Кован Мохаммад. Фото: Tairo Lutter

Вируский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы с последующим применением электронного наблюдения сирийскому беженцу Ковану Мохаммаду (25), отбывающему 10-летний срок лишения свободы за избиение и поджег своей жены в Таллинне, пишет Rus.ERR.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда, отметив, что в законную силу постановление не вступило.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.

Женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода.

В том же году Харьюский уездный суд признал Мохаммада виновным в причинении тяжких телесных повреждений и в применении физического насилия, приговорив его к 10 годам тюрьмы, а позднее осужденный несколько раз просил помилования у президента, но безуспешно.

Семья сирийцев прибыла в Эстонию из Греции в июне 2016 года по системе квот на перераспределение беженцев в Европейском союзе.

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