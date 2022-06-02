ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне появился новый кинозал: смотрите, кто пришел на его торжественное открытие!

«Sõprus всегда был кинотеатром с двумя залами, но это не значит, что залы должны располагаться в одном здании. Жители Пыхья-Таллинна являются целевой группой Sõprus, и теперь мы даем им возможность посетить кинотеатр поближе к дому, в квартале Ноблесснер», – объяснил открытие нового зала владелец кинотеатра Индрек Касела.

Ивар Мурд добавил, что целью открытия второго зала было возвращение людей в кино по двум направлениям. «Во-первых, мы приносим в кинотеатры фильмы, в которые мы верим, потому что любим кино, а во-вторых, мы приносим кинозалы в дома и жилую среду людей. Мы верим в общинные кинотеатры и в будущее киноискусства и готовы внести свой вклад».

Зал Kai фактически открыт с конца апреля. Новый зал открыт пять дней в неделю со среды по воскресенье с полной кинопрограммой.