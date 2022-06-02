Польша перестанет платить пособия украинским беженцам

Изначально украинским беженцам была гарантирована помощь на первые 60 дней, в начале мая этот срок был продлен еще на столько же. Сейчас каждый пострадавший от войны житель Украины, который был вынужден уехать, получает в Польше 40 злотых (8,7 евро) ежедневно.

По данным польского МВД, по состоянию на 17 мая 2022 года по всей стране было подано более 190 тысяч заявлений на помощь, что составляет более 821,9 млн злотых (178,7 млн евро).

Однако с июля продлевать льготы правительство Польши не будет. «Мы выплачиваем огромные социальные фонды - от 300 до 500 злотых (65,3 – 108,7 евро) на каждого, плюс помощь детям и ряд других пособий. Мы видим, что многие украинцы ищут и находят работу. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок», - на условиях анонимности поделился с газетой Rzeczpospolita настроениями во власти высокопоставленный политик из консервативной партии «Право и справедливость» (PiS).

Ранее Павел Шефернакер заявлял о недостаточности финансовой помощи со стороны Евросоюза. «С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы оказываем, исчисляется миллиардами евро, а не миллионами. Помощь ЕС странам, которые помогают беженцам, также должна составить миллиарды евро. Как это было с Турцией или Грецией в 2015-2016 годах, - цитирует Шефернакера Polskie Radio Koszalin.

По данным радиостанции, после трех месяцев войны, кроме возможности перечисления денег из других программ, Еврокомиссия предложила Польше из бюджета 144,6 млн евро, которые она до сих пор не перечислила.

Тем не менее, Польша продолжит выплачивать пособия инвалидам, беременным женщинам и многодетным семьям с Украины.