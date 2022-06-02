Министерство иностранных дел РФ заявляет, что Эстония входит в число стран, которые активнее всего препятствуют «деятельности российских журналистов или лиц, представляющих российские СМИ». При этом в международном рейтинге свободы прессы Эстония на четвёртом месте в мире.
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Россия упрекает Эстонию в давлении на прессу после того, как Белоруссия обогнала РФ в рейтинге свободы СМИ
Россия упрекает Эстонию в давлении на прессу после того, как Белоруссия обогнала РФ в рейтинге свободы СМИ