Сергей Лавров.
Сергей Лавров. Фото: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY HANDOUT/EPA

Министерство иностранных дел РФ заявляет, что Эстония входит в число стран, которые активнее всего препятствуют «деятельности российских журналистов или лиц, представляющих российские СМИ». При этом в международном рейтинге свободы прессы Эстония на четвёртом месте в мире.