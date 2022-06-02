В Эстонии появятся новые дни вывешивания флага

Согласно законопроекту в перечень государственных знаменательных дат будет добавлен День эстонской литературы. Он будет приурочен к дню рождения Антона Хансена Таммсааре – 30 января – и станет днем вывешивания флага.

Включить в список дней вывешивания флага также предлагается дни проведения Всеэстонского праздника песни и танца и его молодежного аналога.