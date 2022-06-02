Министр культуры Тийт Терик представит на заседании правительства в четверг законопроект об изменении Закона о флаге Эстонии, сообщает Rus.ERR.
В Эстонии появятся новые дни вывешивания флага
В Эстонии появятся новые дни вывешивания флага
Согласно законопроекту в перечень государственных знаменательных дат будет добавлен День эстонской литературы. Он будет приурочен к дню рождения Антона Хансена Таммсааре – 30 января – и станет днем вывешивания флага.
Включить в список дней вывешивания флага также предлагается дни проведения Всеэстонского праздника песни и танца и его молодежного аналога.
По закону вывешивать флаг в такие даты должны государственные учреждения, учреждения местных самоуправлений и общественно-правовые юридические лица.
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