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Правительство выделит 11 млн евро на выплату прожиточных пособий

BNS
Правительство выделит 11 млн евро на выплату прожиточных пособий
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Правительство в четверг на своем заседании утвердило распоряжение предоставить дополнительно 10,9 млн евро 75 местным самоуправлениям в Эстонии для выплаты прожиточных пособий, с расчетом, чтобы этой суммы хватило бы на выплату в троекратном размере по сравнению с первыми четырьмя месяцами года.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в госбюджете 2022 года на выплату прожиточных пособий и на компенсацию расходов по организации выплаты пособий предусмотрено 17,5 млн евро. Дополнительным госбюджетом 2022 года эта сумма увеличена на 28, 6 млн евро до 46,1 млн евро.

Ранее из этих бюджетных средств местным самоуправлениям было выплачено 14,7 млн евро. В соответствии с законопроектом, на компенсацию по выплатам прожиточных пособий выделяется дополнительно 10,9 млн евро.

Как отметила пресс-служба, количество ходатайств о пособиях начало расти в марте и к апрелю количество ходатайствующих было уже в два раза больше, чем в феврале, всего 10 000 семей. С июня начнет действовать и предусмотренная дополнительным госбюджетом 2022 года верхняя граница прожиточного минимума, поднятая со 150 евро до 200 евро.

Министерство финансов постоянно следит за изменением статьи расходов на прожиточные пособия и при необходимости в течение бюджетного года инициирует выделение дополнительных средств на покрытие расходов по выплате пособий.

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