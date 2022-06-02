Правительство выделит 11 млн евро на выплату прожиточных пособий

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в госбюджете 2022 года на выплату прожиточных пособий и на компенсацию расходов по организации выплаты пособий предусмотрено 17,5 млн евро. Дополнительным госбюджетом 2022 года эта сумма увеличена на 28, 6 млн евро до 46,1 млн евро.

Ранее из этих бюджетных средств местным самоуправлениям было выплачено 14,7 млн евро. В соответствии с законопроектом, на компенсацию по выплатам прожиточных пособий выделяется дополнительно 10,9 млн евро.

Как отметила пресс-служба, количество ходатайств о пособиях начало расти в марте и к апрелю количество ходатайствующих было уже в два раза больше, чем в феврале, всего 10 000 семей. С июня начнет действовать и предусмотренная дополнительным госбюджетом 2022 года верхняя граница прожиточного минимума, поднятая со 150 евро до 200 евро.