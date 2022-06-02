Правительство, находящееся в кризисе из-за противоречий, после заседания даст в Доме Стенбока пресс-конференцию, которую Rus.Postimees будет транслировать в прямом эфире. Начало трансляции в 12.00. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Охваченное кризисом правительство даст пресс-конференцию: участвуют Каллас, Ааб, Лаури и Терик
Охваченное кризисом правительство даст пресс-конференцию: участвуют Каллас, Ааб, Лаури и Терик
В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) и министр культуры Тийт Терик (Центристская партия).
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