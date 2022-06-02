ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Охваченное кризисом правительство даст пресс-конференцию: участвуют Каллас, Ааб, Лаури и Терик

Правительство, находящееся в кризисе из-за противоречий, после заседания даст в Доме Стенбока пресс-конференцию, которую Rus.Postimees будет транслировать в прямом эфире. Начало трансляции в 12.00. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.