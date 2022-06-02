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Горсобрание Таллинна обсудит переход на эстоноязычное образование

rus.postimees.ee
Горсобрание Таллинна обсудит переход на эстоноязычное образование
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Klassiruum
Klassiruum Фото: Arvo Meeks

На своем заседании в четверг Таллиннское горсобрание обсудит предложение Партии реформ, которая хочет, чтобы город начал подготовку к переходу на обучение на государственном языке с детского сада.

По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Кристена Михала, которая инициировала законопроект, и столица, и государство многое выиграют от перехода на эстоноязычное образование.

«Хорошее знание государственного языка дает лучшие возможности, не отнимает культуру и родной язык. Не говоря уже о том, что уже давно настало время объединить всех жителей Эстонии в единое информационное пространство», — сказал Михал.

Поэтому, по его словам, очень жаль, что Центристская партия и EKRE в среду проголосовали в Рийгикогу против перехода детсадовского образования на эстонский язык.

«Безусловно, местные представители Кремля рады сохранению разделения двух языковых пространств, но желание большинства родителей состоит в том, чтобы обучение на государственном языке начиналось с детского сада. Мы обязательно продолжим работать над этим», — сказал Михал.

Член комиссии по образованию и культуре Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги подчеркнул, что если начинать обучение с детского сада, овладение государственным языком происходит легче и без усилий.

В представленном Партией реформ проекте предлагается пятилетний переходный период для перехода к обучению на эстонском языке, чтобы провести необходимую подготовку, в том числе подготовить учителей и разработать подходящие учебные материалы и методики.

В пояснительной записке говорится об интеграционном мониторинге эстонского общества, проведенном в 2021 году, согласно которому 66 процентов неэстонцев считают, что обучение на эстонском языке следует начинать уже в детском саду, а 14 процентов - что в 1-6 классах. Среди эстонцев так же думают 81 и 12 процентов соответственно.

Предложение полностью перейти в Таллинне на эстоноязычное образование Партия реформ впервые внесла весной 2017 года. В предыдущем составе Таллиннского горсобрания Партия реформ четырежды инициировала проект перехода на единое эстоноязычное образование, но из-за противодействия тогдашних центристских руководителей города реформисты не нашли поддержки.

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