На своем заседании в четверг Таллиннское горсобрание обсудит предложение Партии реформ, которая хочет, чтобы город начал подготовку к переходу на обучение на государственном языке с детского сада.
Горсобрание Таллинна обсудит переход на эстоноязычное образование
По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Кристена Михала, которая инициировала законопроект, и столица, и государство многое выиграют от перехода на эстоноязычное образование.
«Хорошее знание государственного языка дает лучшие возможности, не отнимает культуру и родной язык. Не говоря уже о том, что уже давно настало время объединить всех жителей Эстонии в единое информационное пространство», — сказал Михал.
Поэтому, по его словам, очень жаль, что Центристская партия и EKRE в среду проголосовали в Рийгикогу против перехода детсадовского образования на эстонский язык.
«Безусловно, местные представители Кремля рады сохранению разделения двух языковых пространств, но желание большинства родителей состоит в том, чтобы обучение на государственном языке начиналось с детского сада. Мы обязательно продолжим работать над этим», — сказал Михал.
Член комиссии по образованию и культуре Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги подчеркнул, что если начинать обучение с детского сада, овладение государственным языком происходит легче и без усилий.
В представленном Партией реформ проекте предлагается пятилетний переходный период для перехода к обучению на эстонском языке, чтобы провести необходимую подготовку, в том числе подготовить учителей и разработать подходящие учебные материалы и методики.
В пояснительной записке говорится об интеграционном мониторинге эстонского общества, проведенном в 2021 году, согласно которому 66 процентов неэстонцев считают, что обучение на эстонском языке следует начинать уже в детском саду, а 14 процентов - что в 1-6 классах. Среди эстонцев так же думают 81 и 12 процентов соответственно.
Предложение полностью перейти в Таллинне на эстоноязычное образование Партия реформ впервые внесла весной 2017 года. В предыдущем составе Таллиннского горсобрания Партия реформ четырежды инициировала проект перехода на единое эстоноязычное образование, но из-за противодействия тогдашних центристских руководителей города реформисты не нашли поддержки.