На побережье Хийумаа было собрано около четырех тонн мазута

В ходе толок была убрана береговая линия протяженностью около 40 км, в общей сложности было собрано четырех тонны мазута, пишет Rus.ERR.

Сначала говорилось о том, что причиной загрязнения стало давно затонувшее судно, однако лабораторный анализ эту версию не подтвердил - Департамент окружающей среды отметил, что анализ указывает на недавнее происхождение мазута и необходимость искать источник загрязнения среди судов, которые проходили вблизи островов в последние недели.