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На побережье Хийумаа было собрано около четырех тонн мазута

rus.postimees.ee
На побережье Хийумаа было собрано около четырех тонн мазута
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По состоянию на конец мая большая часть загрязнения на побережье Хийумаа была ликвидирована.
По состоянию на конец мая большая часть загрязнения на побережье Хийумаа была ликвидирована. Фото: Päästeamet

По состоянию на конец мая большая часть загрязнения на побережье Хийумаа была ликвидирована. Под руководством Департамента окружающей среды продолжается очистка малых островов вблизи Хийумаа, но из-за периода гнездования птиц привлечь к работам добровольцев там невозможно.

В ходе толок была убрана береговая линия протяженностью около 40 км, в общей сложности было собрано четырех тонны мазута, пишет Rus.ERR.

Сначала говорилось о том, что причиной загрязнения стало давно затонувшее судно, однако лабораторный анализ эту версию не подтвердил - Департамент окружающей среды отметил, что анализ указывает на недавнее происхождение мазута и необходимость искать источник загрязнения среди судов, которые проходили вблизи островов в последние недели.

Мазутное загрязнение было обнаружено 19 мая на северном и западном побережье острова Вормси на протяжении примерно 20 километров, а 22 мая – на северо-восточном и северном побережье Хийумаа на участке протяженностью около 50 километров. Загрязнение перемещалось не по поверхности воды, а в приповерхностных слоях.

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