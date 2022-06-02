Баскетбольный клуб NBA Atlanta Hawks пригласил эстонского баскетболиста на пробные игры

Дрелл является единственным игроком лиги G, играющим в рядах Windy City Bulls, которого выбрали Hawks. Из европейских игроков на испытания пригласили еще 19-летнего итальянца Маттео Спаньоло, который входит в список игроков мадридского «реала», но играл в этом году в серии А в «Кремоне». Еще четыре молодых басктеболиста играют еще в колледжный баскетбол.

В этом году за Bulls Дрелл набрал в среднем 5,2 балла, за 29 встреч заработал 17,9 игровых минут.

В интервью, которое Дрелл дал «Постимеэс» месяц назад, он сказал, что сможет показать себя на следующих неделях клубам NBA. Тогда он не смог указать конкретных клубов, хотя желающих было в достатке. Показать себя ему придется как на баскетбольной площадке, так и в спортзале.