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Баскетбольный клуб NBA Atlanta Hawks пригласил эстонского баскетболиста на пробные игры

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Баскетбольный клуб NBA Atlanta Hawks пригласил эстонского баскетболиста на пробные игры
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Хенри Дрелл на поле.
Хенри Дрелл на поле. Фото: Zach Gardner / Windy City Bulls

Эстонского баскетболиста Хенри Дрелла, который в этом году играет в дочерней лиге NBA пригласили на пробные игры в клуб Atlanta Hawks.

Дрелл является единственным игроком лиги G, играющим в рядах Windy City Bulls, которого выбрали Hawks. Из европейских игроков на испытания пригласили еще 19-летнего итальянца Маттео Спаньоло, который входит в список игроков мадридского «реала», но играл в этом году в серии А в «Кремоне». Еще четыре молодых басктеболиста играют еще в колледжный баскетбол.

В этом году за Bulls Дрелл набрал в среднем 5,2 балла, за 29 встреч заработал 17,9 игровых минут.

В интервью, которое Дрелл дал «Постимеэс» месяц назад, он сказал, что сможет показать себя на следующих неделях клубам NBA. Тогда он не смог указать конкретных клубов, хотя желающих было в достатке. Показать себя ему придется как на баскетбольной площадке, так и в спортзале.

Отбор молодых игроков NBA состоится в этом году 23 июня.

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