Правительство разрешит гражданам России и Беларуси, въехавшим в страну по гуманитарным соображениям, оформлять рабочие и деловые визы или выдавать им временные виды на жительство.
Белорусские и российские беженцы, допущенные в страну, получат разрешение на работу в Эстонии
Белорусские и российские беженцы, допущенные в страну, получат разрешение на работу в Эстонии
В порядке исключения из поправки к Постановлению о санкциях российские и белорусские журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел, например, сотрудники Associated Press, также получат разрешение на работу в Эстонии.
Исключение также распространяется на граждан Беларуси, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере ИКТ.
По гуманитарным соображениям визы выдаются гражданам России или Беларуси, если их жизни и здоровью угрожает реальная опасность при возвращении на родину.