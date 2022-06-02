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Белорусские и российские беженцы, допущенные в страну, получат разрешение на работу в Эстонии

rus.postimees.ee
Белорусские и российские беженцы, допущенные в страну, получат разрешение на работу в Эстонии
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Нарва. Эстонско-российский погранпункт.
Нарва. Эстонско-российский погранпункт. Фото: Konstantin Sednev

Правительство разрешит гражданам России и Беларуси, въехавшим в страну по гуманитарным соображениям, оформлять рабочие и деловые визы или выдавать им временные виды на жительство.

В порядке исключения из поправки к Постановлению о санкциях российские и белорусские журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел, например, сотрудники Associated Press, также получат разрешение на работу в Эстонии.

Исключение также распространяется на граждан Беларуси, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере ИКТ.

По гуманитарным соображениям визы выдаются гражданам России или Беларуси, если их жизни и здоровью угрожает реальная опасность при возвращении на родину.

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