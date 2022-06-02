Белорусские и российские беженцы, допущенные в страну, получат разрешение на работу в Эстонии

В порядке исключения из поправки к Постановлению о санкциях российские и белорусские журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел, например, сотрудники Associated Press, также получат разрешение на работу в Эстонии.

Исключение также распространяется на граждан Беларуси, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере ИКТ.