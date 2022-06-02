Члены молодежного движения партии "Ээсти 200" собрались в четверг днем перед домом Стенбока на Вышгороде, чтобы организовать акцию «Эрки Сависаар, уйди в отставку» и дать тем самым понять, что поведение Эрки Сависаара недостойно министра окружающей среды.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ У Дома Стенбока протестовали против министра Эрки Сависаара
У Дома Стенбока протестовали против министра Эрки Сависаара
С конца прошлой недели на портале Rahvaalgatus.ee можно было подписать петицию с требованием отставки Эрки Сависаара.
Народной инициативе понадобилось чуть более трех дней, чтобы собрать необходимые 1000 подписей, а на сегодня в поддержку инициативы собрано более 1400 подписей.
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