ГАЛЕРЕЯ ⟩ С подачи Olerex продавцы топлива подняли цены на бензин до нового рекордного уровня

Вчера цена августовского контракта на баррель добываемой в Северном море нефти марки Brent упала, но Alexela и Circle K подняли цену на бензин 95 до 2,099 евро, что, однако, на 2 цента ниже цены Olerex.

Стоимость дизельного топлива на заправочных станциях всех трех сетей составляет 1,949 евро за литр, что также является значительным повышением цен. Еще в понедельник за литр дизельного топлива в Таллинне нужно было заплатить 1,9 евро, бензин 95 стоил 2,08 евро, а 98 — 2,13 евро.