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ГАЛЕРЕЯ ⟩ С подачи Olerex продавцы топлива подняли цены на бензин до нового рекордного уровня

rus.postimees.ee
С подачи Olerex продавцы топлива подняли цены на бензин до нового рекордного уровня
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Несмотря на то, что цены на сырую нефть вчера значительно упали, эстонские продавцы моторного топлива все же подняли цены на заправочных станциях. Цена литра 95-го автомобильного бензина на станциях Olerex выросла до рекордных 2,119 евро.

Вчера цена августовского контракта на баррель добываемой в Северном море нефти марки Brent упала, но Alexela и Circle K подняли цену на бензин 95 до 2,099 евро, что, однако, на 2 цента ниже цены Olerex.

Стоимость дизельного топлива на заправочных станциях всех трех сетей составляет 1,949 евро за литр, что также является значительным повышением цен. Еще в понедельник за литр дизельного топлива в Таллинне нужно было заплатить 1,9 евро, бензин 95 стоил 2,08 евро, а 98 — 2,13 евро.

Бензин на заправках Alexela теперь стоит 2,149 евро.

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