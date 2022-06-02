Шакира устала от измен Пике. Пара разошлась

"Певица застукала его с другой, и они собираются расстаться", — говорят источники издания. Предполагаемая любовница футболиста — местная танцовщица. Жерар Пике признал факт измены и в этот же день съехал с их общей квартиры.

По информации СМИ, он несколько недель живет в своей холостяцкой квартире отдельно от Шакиры и часто посещает вместе с другом по команде Рики Пучом ночные клубы Bling Bling и Patron в Барселоне. Издание утверждает, что футболиста "видели в сопровождении других женщин". Он часто находится в клубах до 2-3 часов ночи, несмотря на утренние тренировки.

Напомним, Жерар Пике и Шакира встречаются с 2011 года, но не состоят в официальном браке. Они познакомились на съемках музыкального клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa), которая стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010 года. Их считали одной из самых романтичных звездных пар. Ради Пике и их двоих сыновей — девятилетнего Милана и семилетнего Саши — Шакира надолго отказалась от продолжительных гастрольных туров. Певица хотела совсем уйти со сцены, но футболист отговорил ее.