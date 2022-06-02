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Интервью ⟩ Руководитель Wolt: городская легенда о тысячных очередях — правда

Карл-Роберт Пухм
Руководитель Wolt: городская легенда о тысячных очередях — правда
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Руководитель пищевой доставки Wolt Лийс Ристал.
Руководитель пищевой доставки Wolt Лийс Ристал. Фото: Konstantin Sednev

На улицах крупных городов Эстонии практически невозможно не заметить людей с большими квадратными рюкзаками, постоянно торопящихся к новым местам назначения. И с каждым годом мы видим их все больше. В интервью Postimees руководитель службы доставки еды Wolt Baltic Лийз Ристал подтверждает, что это ощущение не обманчиво и за дверью стоит длинная очередь новых желающих.

- Недавно я выходила пообедать. Курьеры Wolt и Bolt толпами стоят у дверей гораздо чаще, чем клиенты. У вас, должно быть, все хорошо?

- У нас все хорошо, и не только в Эстонии, но и во всей Прибалтике. Я работаю в Wolt уже пять лет, и у нас не было сезона или года, когда мы не превзошли бы наши ожидания. Да, наши цели невелики, учитывая малые размеры региона, но пока они всегда в достаточной мере выполнялись.

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