На улицах крупных городов Эстонии практически невозможно не заметить людей с большими квадратными рюкзаками, постоянно торопящихся к новым местам назначения. И с каждым годом мы видим их все больше. В интервью Postimees руководитель службы доставки еды Wolt Baltic Лийз Ристал подтверждает, что это ощущение не обманчиво и за дверью стоит длинная очередь новых желающих.
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Интервью ⟩ Руководитель Wolt: городская легенда о тысячных очередях — правда
Руководитель Wolt: городская легенда о тысячных очередях — правда
- Недавно я выходила пообедать. Курьеры Wolt и Bolt толпами стоят у дверей гораздо чаще, чем клиенты. У вас, должно быть, все хорошо?
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