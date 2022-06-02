Интервью ⟩ Руководитель Wolt: городская легенда о тысячных очередях — правда

- Недавно я выходила пообедать. Курьеры Wolt и Bolt толпами стоят у дверей гораздо чаще, чем клиенты. У вас , должно быть, все хорошо?

- У нас все хорошо, и не только в Эстонии, но и во всей Прибалтике. Я работаю в Wolt уже пять лет, и у нас не было сезона или года, когда мы не превзошли бы наши ожидания. Да, наши цели невелики, учитывая малые размеры региона, но пока они всегда в достаточной мере выполнялись.