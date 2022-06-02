Рийгикогу принял Закон о неплатежеспособности физических лиц, который делает производство по делу о неплатежеспособности физических лиц быстрее, эффективнее и дешевле.
Оформление банкротства физических лиц становится быстрее и дешевле
Новый закон регулирует открытие производства по делу о неплатежеспособности физических лиц, реструктуризацию долгов и порядок исполнения обязательств. Ранее действовавший Закон о реструктуризации и защите долгов отменяется, производство по делу о банкротстве по-прежнему будет регулироваться Законом о банкротстве, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
Согласно проекту, производство по делу о неплатежеспособности физического лица возбуждается заявлением о несостоятельности, которое может перерасти в производство по делу о банкротстве, производство по списанию долга и производство по реструктуризации долга.
Меняется и система консультирования должников. Отныне консультировать должников и помогать им от начала до конца будет доверенное лицо, сдавшее соответствующий экзамен. В каждом конкретном производстве управляющий назначается судом из списка управляющих, который ведется Палатой судебных исполнителей и банкротных управляющих.
Кроме того, проект регулирует предоставление профессии советника по санации в реорганизационном производстве юридических лиц и предоставляет банкротным управляющим право открывать профессиональный платежный счет в ходе производства по делу о банкротстве. В соответствии с действующим порядком управляющий может использовать для расчетов только счета должника.