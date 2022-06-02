Оформление банкротства физических лиц становится быстрее и дешевле

Новый закон регулирует открытие производства по делу о неплатежеспособности физических лиц, реструктуризацию долгов и порядок исполнения обязательств. Ранее действовавший Закон о реструктуризации и защите долгов отменяется, производство по делу о банкротстве по-прежнему будет регулироваться Законом о банкротстве, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Согласно проекту, производство по делу о неплатежеспособности физического лица возбуждается заявлением о несостоятельности, которое может перерасти в производство по делу о банкротстве, производство по списанию долга и производство по реструктуризации долга.

Меняется и система консультирования должников. Отныне консультировать должников и помогать им от начала до конца будет доверенное лицо, сдавшее соответствующий экзамен. В каждом конкретном производстве управляющий назначается судом из списка управляющих, который ведется Палатой судебных исполнителей и банкротных управляющих.