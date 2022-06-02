Системные операторы стран Балтии - Elering, AST и Litgrid - приняли совместное решение повысить эффективность мер по балансированию энергосистем трех государств и избегать дисбаланса в отношении энергосистемы России, говорится в сообщении Elering.
Страны Балтии активно уменьшают зависимость от российских энергосистем
По данным Elering, предпринятые с начала июня меры уменьшают зависимость энергосистем стран Балтии от находящихся в России быстрых резервов управления частотой. Поскольку системные операторы стран Балтии не будут использовать российские резервы для балансирования системы, отпадет и необходимость платить за них России.
Системные операторы стран Балтии договорились в дальнейшем балансировать свои энергосистемы таким образом, чтобы поддерживать их в равновесии по отношению к энергосистеме РФ. Для управления балансом энергосистем операторы стран Балтии теперь будут использовать только резервы на территории стран ЕС, в первую очередь предлагаемые участниками рынка в странах Балтии и Северной Европы.
До настоящего времени для балансирования энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы операторы пользовались услугами российского холдинга "Интер РАО" (MOEX: IRAO).
Ранее "Интер РАО" столкнулась с проблемами в работе в странах Балтии на фоне волны западных санкций против РФ.
С советских времен энергосистемы стран Балтии действовали в так называемом энергокольце БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), в которой первичное управление частотой обеспечивает российский оператор передающей сети. Эстония, Латвия и Литва неоднократно заявляли о планах выйти из БРЭЛЛ.