На торжественном празднике были названы имена лучших хоккеистов завершившегося сезона. Второй год подряд лучшими хоккеистами становится Диана Кааресте и Роберт Рооба. Приз лучшего молодого игрока поделили близнецы Эрик и Марек Починок.
Хоккеистами года стали Диана Кааресте и Роберт Рооба
Премию «Львиное сердце» от хоккейной лиги Coolbet получил нападающий HC Panter Михкель Выранг.
Лучшие игроки и судьи хоккейной лиги Coolbet и женской хоккейной лиги
Coolbet Hokiliiga лучший вратарь: Виллем-Хенрик Койтмаа (HC Panter)
Coolbet Hokiliiga лучший защитник: Дмитрий Шаповалов (Tartu Välk 494)
Coolbet Hokiliiga лучший нападающий: Федор Гусынин (Tartu Välk 494)
Coolbet Hokiliiga лучший тренер: Алексей Богданов (Tartu Välk 494)
Лучший вратарь женской хоккейной лиги: Делен Шюле (HK Roosa Panter I)
Лучший защитник женской хоккейной лиги: Кайре Леэт (HK Roosa Panter I)
Лучший нападающий женской хоккейной лиги: Эстрит Аасма (HC Everest)
Лучшие тренеры женской хоккейной лиги: Айвар Сикк и Олексий Лубнин (оба из HK Roosa Panter I)
Главный судья года: Антон Семенов
Линейный судья года: Марко Леэт