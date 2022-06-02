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Хоккеистами года стали Диана Кааресте и Роберт Рооба

rus.postimees.ee
Хоккеистами года стали Диана Кааресте и Роберт Рооба
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Лучшие хоккеисты года.
Лучшие хоккеисты года. Фото: Catherine Kortsmik

На торжественном празднике были названы имена лучших хоккеистов завершившегося сезона. Второй год подряд лучшими хоккеистами становится Диана Кааресте и Роберт Рооба. Приз лучшего молодого игрока поделили близнецы Эрик и Марек Починок.

Премию «Львиное сердце» от хоккейной лиги Coolbet получил нападающий HC Panter Михкель Выранг.

Лучшие игроки и судьи хоккейной лиги Coolbet и женской хоккейной лиги

Coolbet Hokiliiga лучший вратарь: Виллем-Хенрик Койтмаа (HC Panter)

Coolbet Hokiliiga лучший защитник: Дмитрий Шаповалов (Tartu Välk 494)

Coolbet Hokiliiga лучший нападающий: Федор Гусынин (Tartu Välk 494)

Coolbet Hokiliiga лучший тренер: Алексей Богданов (Tartu Välk 494)

Лучший вратарь женской хоккейной лиги: Делен Шюле (HK Roosa Panter I)

Лучший защитник женской хоккейной лиги: Кайре Леэт (HK Roosa Panter I)

Лучший нападающий женской хоккейной лиги: Эстрит Аасма (HC Everest)

Лучшие тренеры женской хоккейной лиги: Айвар Сикк и Олексий Лубнин (оба из HK Roosa Panter I)

Главный судья года: Антон Семенов

Линейный судья года: Марко Леэт

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