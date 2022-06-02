Хоккеистами года стали Диана Кааресте и Роберт Рооба

На торжественном празднике были названы имена лучших хоккеистов завершившегося сезона. Второй год подряд лучшими хоккеистами становится Диана Кааресте и Роберт Рооба. Приз лучшего молодого игрока поделили близнецы Эрик и Марек Починок.