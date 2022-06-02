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Хорошие новости из Саудовской Аравии еще больше снизили цены на нефть

rus.postimees.ee
Хорошие новости из Саудовской Аравии еще больше снизили цены на нефть
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Саудовская Аравия.
Саудовская Аравия. Фото: Ahmed Jadallah

Как сообщает издание Financial Times, Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти, если в России та существенно сократится под давлением санкций. Вслед за этим цены на нефть снова начали снижаться, пишет Postimees.

К полудню сегодняшнего дня цена барреля нефти марки Brent упала на 2,3% до $113,66. Нефть марки WTI также снизилась, торгуясь на отметке $112,8. Однако по сравнению с уровнем начала года цена на нефть очень высока: в начале января баррель нефти обходился в 78 долларов.

Причиной падения цен на нефть после вчерашнего снижения и последующего роста является вышедшая на страницах Financial Times статья, в которой говорится, что Саудовская Аравия якобы сказала да: если российская нефть больше не сможет поступать на европейский рынок из-за нефтяного эмбарго, они готовы восполнить пробел. Это означает, однако, что нефтетрейдеры могут вздохнуть спокойнее: проблема дефицита, похоже, отошла на второй план.

Handelsblatt пишет, что на самом деле еще ничего не решено: сегодня проходит заседание ОПЕК, на котором ожидается заслушивание официальной позиции Саудовской Аравии, а также сообщение о том, что члены нефтяного картеля уже осуществляют запланированное на сентябрь увеличение добычи.

В то же время Politico пишет, что нефтяное эмбарго Евросоюза в отношении России, решение о котором было принято вчера совместно, является новым камнем преткновения: Венгрия теперь требует освобождения от санкций  патриарха Кирилла до того, как венгерские власти одобрят нефтяное эмбарго. Однако спрос на нефть повышается из-за того, что в Китае отменяются ограниченя, связанных с коронавирусом, и события в этой стране могут привести к дальнейшему росту цен на нефть.

Помимо стоимости самой нефти, цена на бензин и дизельное топливо также зависит от национальной акцизной политики и от того, насколько хорошо правительствам удается контролировать цены на топливо с помощью других мер.

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