Основанная на эстонском капитале в 1993 году девелоперская компания Favorte запускает новый фонд недвижимости, специализирующийся на многофункциональных коммерческих помещениях stock-office.
Долгое время работающий на эстонском рынке девелопер запускает новый фонд недвижимости
По словам учредителей фонда, коммерческие помещения stock-office, гибко сочетающие в себе представительские, офисные, складские и/или производственные площади, стремительно набирают популярность в Эстонии и странах Балтии. «Концепция stock-office была в значительной степени разработана с учетом нашей бизнес-среды в Эстонии. Она позволяет малым и средним растущим компаниям оптимизировать свою работу и ограничивать расходы, объединяя все рабочие процессы и сотрудников под одной крышей», — объяснил руководитель Favorte Райнер Хинно.
По словам Хинно, обладая почти 30 годами опыта работы, Favorte последние семь лет активно развивает именно коммерческую недвижимость stock-office, поскольку спрос постоянно растет: «Сегодня на наших площадях работают компании самого разного профиля, начиная с производителя экологичных моющих средств и заканчивая поставщиком решений в сфере возобновляемых источников энергии».
По словам партнера фонда Рихо Унта, важным преимуществом коммерческих помещений stock-office является экологичность: «Все хотят быть эффективнее и экономичнее в работе, но иногда для малых и средних предприятий это может оказаться довольно сложной задачей. Современное и многофункциональное коммерческое пространство помогает уменьшить воздействие на окружающую среду, а также ограничить операционные расходы. В то же время площади такого типа чрезвычайно гибки и легко адаптируются к потребностям конкретного бизнеса».
По словам Тармо Калвисте, руководителя подразделения коммерческих площадей специализирующейся на коммерческой недвижимости консалтинговой компании Colliers, спрос на помещения типа stock-office остается высоким: «Доля вакантных площадей в этом секторе составляет менее 4%. Это ясно показывает, что спрос превышает предложение, и строящиеся здания найдут 90% арендаторов еще до того, как будут сданы в эксплуатацию».
По данным Colliers, на сегодняшний день в таллиннском регионе построено более 200 000 квадратных метров площадей типа stock-office. Средний размер такого здания составляет 3000 квадратных метров, в нем расположено 7–8 арендаторов, а стоимость аренды составляет от 6 до 13 евро за квадратный метр – в зависимости от расположения.
«В Латвии и Литве мы также видим растущий спрос и потенциал развития в этом сегменте», — добавил Калвисте.
Целью фонда является развитие и последующая продажа 100 000 м2 коммерческих площадей stock-office, из которых 50% находятся в Эстонии, а 50% в Латвии и Литве. Фонд предлагает инвесторам возможность участвовать в развивающейся сфере коммерческой недвижимости, меняющей условия работы малых и средних предприятий. В структуре фонда сочетаются опыт в данной области и финансовая прозрачность. После запуска первого фонда развития планируется вывести на рынок фонд стоимостью в 100 миллионов евро с существующими и генерирующими денежные потоки активами stock-office, который в основном предназначен для профессиональных финансовых инвесторов.