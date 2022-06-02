Долгое время работающий на эстонском рынке девелопер запускает новый фонд недвижимости

По словам учредителей фонда, коммерческие помещения stock-office, гибко сочетающие в себе представительские, офисные, складские и/или производственные площади, стремительно набирают популярность в Эстонии и странах Балтии. «Концепция stock-office была в значительной степени разработана с учетом нашей бизнес-среды в Эстонии. Она позволяет малым и средним растущим компаниям оптимизировать свою работу и ограничивать расходы, объединяя все рабочие процессы и сотрудников под одной крышей», — объяснил руководитель Favorte Райнер Хинно.

По словам Хинно, обладая почти 30 годами опыта работы, Favorte последние семь лет активно развивает именно коммерческую недвижимость stock-office, поскольку спрос постоянно растет: «Сегодня на наших площадях работают компании самого разного профиля, начиная с производителя экологичных моющих средств и заканчивая поставщиком решений в сфере возобновляемых источников энергии».

По словам партнера фонда Рихо Унта, важным преимуществом коммерческих помещений stock-office является экологичность: «Все хотят быть эффективнее и экономичнее в работе, но иногда для малых и средних предприятий это может оказаться довольно сложной задачей. Современное и многофункциональное коммерческое пространство помогает уменьшить воздействие на окружающую среду, а также ограничить операционные расходы. В то же время площади такого типа чрезвычайно гибки и легко адаптируются к потребностям конкретного бизнеса».

По словам Тармо Калвисте, руководителя подразделения коммерческих площадей специализирующейся на коммерческой недвижимости консалтинговой компании Colliers, спрос на помещения типа stock-office остается высоким: «Доля вакантных площадей в этом секторе составляет менее 4%. Это ясно показывает, что спрос превышает предложение, и строящиеся здания найдут 90% арендаторов еще до того, как будут сданы в эксплуатацию».

По данным Colliers, на сегодняшний день в таллиннском регионе построено более 200 000 квадратных метров площадей типа stock-office. Средний размер такого здания составляет 3000 квадратных метров, в нем расположено 7–8 арендаторов, а стоимость аренды составляет от 6 до 13 евро за квадратный метр – в зависимости от расположения.

«В Латвии и Литве мы также видим растущий спрос и потенциал развития в этом сегменте», — добавил Калвисте.