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Министр поняла суть выдвинутых против нее обвинений лишь в процессе дачи показаний

Кадри Таммепуу
Министр поняла суть выдвинутых против нее обвинений лишь в процессе дачи показаний
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Teele Toova

Министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) вчера почти два часа давала в Министерстве финансов показания в связи с прошлогодними закупками экспресс-тестов на Covid-19, по поводу которых министерство начало производство о проступке, пишет Postimees.

«Наконец-то я поняла, в чем меня обвиняют», — сказала министр Керсна Postimees. Производство по делу о проступке ведется по двум эпизодам. По словам Керсна, Минфин счел, что следовало организовать открытый тендер на закупку экспресс-тестов для школ, но на тот момент приглашения были разосланы лишь 17 компаниям.

К моменту объявления второго тендера команда министра должна была в процессе совершения первой закупки собрать достаточно информации, чтобы приспособиться к ситуации, требующей срочных действий.

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