Министр поняла суть выдвинутых против нее обвинений лишь в процессе дачи показаний

«Наконец-то я поняла, в чем меня обвиняют», — сказала министр Керсна Postimees. Производство по делу о проступке ведется по двум эпизодам. По словам Керсна, Минфин счел, что следовало организовать открытый тендер на закупку экспресс-тестов для школ, но на тот момент приглашения были разосланы лишь 17 компаниям.