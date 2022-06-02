Министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) вчера почти два часа давала в Министерстве финансов показания в связи с прошлогодними закупками экспресс-тестов на Covid-19, по поводу которых министерство начало производство о проступке, пишет Postimees.
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Министр поняла суть выдвинутых против нее обвинений лишь в процессе дачи показаний
Министр поняла суть выдвинутых против нее обвинений лишь в процессе дачи показаний
«Наконец-то я поняла, в чем меня обвиняют», — сказала министр Керсна Postimees. Производство по делу о проступке ведется по двум эпизодам. По словам Керсна, Минфин счел, что следовало организовать открытый тендер на закупку экспресс-тестов для школ, но на тот момент приглашения были разосланы лишь 17 компаниям.
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