Пригласите дизайнера посадить вам... сорняки

Может показаться, что британский сад — это всего лишь небольшой участок земли на заднем дворе или пятачок перед крыльцом. Ан нет!

1. Климатически позитивные сады

Если объединить все сады Великобритании, то они займут площадь 4330 квадратных километров, что составляет 1/5 территории Уэльса.

Потому даже крошечный сад вносит свой вклад в охрану окружающей среды: компостированием, заботой о почве, выращиванием медоносов, которые привлекают насекомых.

2. Даже сорняки — растения

На выставке цветов RHS Chelsea Flower Show и в этом году сохраняется тенденция к свободным, естественным посадкам. Сады демонстрируют сочетание многолетников и диких цветов. Здесь есть элегантные вербаскумы, гевеи и ирисы, а также лютики, и малиновка лохматая, и маргаритки бычий глаз.

Мы можем черпать вдохновение для своих собственных садов, используя подход «все идет в дело». Берите любые растения, которые вам нравятся, комбинируйте, смело высаживайте даже сорняки, если они работают в вашем пространстве.

3. Сады лечат

Многие выставочные сады Челси 2022 посвящены теме укрепления ментального здоровья.

Интересным примером этого является «Революция в палисаднике Core Arts» (на фото), разработанная Энди Смит-Уильямсом, где два соседа убрали границу между своими участками, чтобы создать общее пространство по принципу заимствованного ландшафта: каждый наслаждается участком соседа, как продолжением своего.

Валуны, дорожки для ходьбы на носочках и скульптурные сиденья интегрируются в сад ради эмоционального благополучия детей.

4. Психология цвета