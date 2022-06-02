Выставка цветов RHS Chelsea — самое значимое событие в мире ландшафтного дизайна, ежегодно проводится в Челси (Великобритания). Посмотрим, какие идеи транслировали в этом году дизайнеры с помощью выставочных инсталляций, пишет Houzz.
Пригласите дизайнера посадить вам... сорняки
Может показаться, что британский сад — это всего лишь небольшой участок земли на заднем дворе или пятачок перед крыльцом. Ан нет!
1. Климатически позитивные сады
Если объединить все сады Великобритании, то они займут площадь 4330 квадратных километров, что составляет 1/5 территории Уэльса.
2. Даже сорняки — растения
На выставке цветов RHS Chelsea Flower Show и в этом году сохраняется тенденция к свободным, естественным посадкам. Сады демонстрируют сочетание многолетников и диких цветов. Здесь есть элегантные вербаскумы, гевеи и ирисы, а также лютики, и малиновка лохматая, и маргаритки бычий глаз.
3. Сады лечат
Многие выставочные сады Челси 2022 посвящены теме укрепления ментального здоровья.
Валуны, дорожки для ходьбы на носочках и скульптурные сиденья интегрируются в сад ради эмоционального благополучия детей.
4. Психология цвета
На выставке представлены самые разные оттенки - от буйных оранжевых и малиновых до прохладных голубых, сиреневых и нежно-розовых. Цвет часто используется для передачи настроения или эмоций, помогая тем, кто будет пользоваться садом, чувствовать себя спокойно или приподнято.
Сад «Матери для матерей» (на фото) Поллианны Уилкинсон использует постепенную смену оттенков в посадках, чтобы показать различные стадии эмоций, которые может испытывать мать. Меланхоличные голубые цвета переходят в спокойные персиковые и розовые и, наконец, в бодрящие, полные надежд пурпурные и красные.
5. Многозадачные пространства
6. Не исправляйте природу
Прошли те времена, когда растения заставляли расти, бесконечно поливая их или опрыскивая пестицидами. Вместо этого посетителям Челси предлагают выбрать те растения для сада, которые будут процветать в определенных условиях без особых усилий.
7. Городская природа
В этом году в Челси много городского озеленения. Вдохновитесь садом Hands Off Mangrove by Grow2Know, созданным Тайшаном Хейден-Смитом и Дэнни Кларком, в котором собраны дружественные опылителям и съедобные растения, подходящие для городских ландшафтов.