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Пригласите дизайнера посадить вам... сорняки

Садовые тренды выставки Chelsea 2022 года
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Пригласите дизайнера посадить вам... сорняки
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Самый красивый сад в Хааберсти. Снимок иллюстративный.
Самый красивый сад в Хааберсти. Снимок иллюстративный. Фото: Haabersti Linnaosa Valitsus

​Выставка цветов RHS Chelsea — самое значимое событие в мире ландшафтного дизайна, ежегодно проводится в Челси (Великобритания). Посмотрим, какие идеи транслировали в этом году дизайнеры с помощью выставочных инсталляций, пишет Houzz.

Может показаться, что британский сад — это всего лишь небольшой участок земли на заднем дворе или пятачок перед крыльцом. Ан нет!

1. Климатически позитивные сады

Если объединить все сады Великобритании, то они займут площадь 4330 квадратных километров, что составляет 1/5 территории Уэльса. 

Потому даже крошечный сад вносит свой вклад в охрану окружающей среды: компостированием, заботой о почве, выращиванием медоносов, которые привлекают насекомых.

2. Даже сорняки — растения

На выставке цветов RHS Chelsea Flower Show и в этом году сохраняется тенденция к свободным, естественным посадкам. Сады демонстрируют сочетание многолетников и диких цветов. Здесь есть элегантные вербаскумы, гевеи и ирисы, а также лютики, и малиновка лохматая, и маргаритки бычий глаз.

Мы можем черпать вдохновение для своих собственных садов, используя подход «все идет в дело». Берите любые растения, которые вам нравятся, комбинируйте, смело высаживайте даже сорняки, если они работают в вашем пространстве.

3. Сады лечат

Многие выставочные сады Челси 2022 посвящены теме укрепления ментального здоровья.

Интересным примером этого является «Революция в палисаднике Core Arts» (на фото), разработанная Энди Смит-Уильямсом, где два соседа убрали границу между своими участками, чтобы создать общее пространство по принципу заимствованного ландшафта: каждый наслаждается участком соседа, как продолжением своего.

Валуны, дорожки для ходьбы на носочках и скульптурные сиденья интегрируются в сад ради эмоционального благополучия детей.

4. Психология цвета

На выставке представлены самые разные оттенки - от буйных оранжевых и малиновых до прохладных голубых, сиреневых и нежно-розовых. Цвет часто используется для передачи настроения или эмоций, помогая тем, кто будет пользоваться садом, чувствовать себя спокойно или приподнято. 

Например, в саду «Круг жизни» дизайнер Йошихиро Тамура использовал травы, дикорастущие злаки и овощи разных цветов, символизирующих человеческие эмоции. Целебная зелень, страстные красные и теплые желтые цвета сочетаются с белым, символизирующим чистоту, и черным, подчеркивающим повседневные проблемы и заботы.

Сад «Матери для матерей» (на фото) Поллианны Уилкинсон использует постепенную смену оттенков в посадках, чтобы показать различные стадии эмоций, которые может испытывать мать. Меланхоличные голубые цвета переходят в спокойные персиковые и розовые и, наконец, в бодрящие, полные надежд пурпурные и красные.

5. Многозадачные пространства

Многие из нас хотят проводить больше времени в своих садах, поэтому имеет смысл создать пространство, куда можно перенести занятия из помещений. В саду Out of the Shadows Кейт Гоулд, где есть спа, турники, место для йоги и зоны отдыха.

6. Не исправляйте природу

Прошли те времена, когда растения заставляли расти, бесконечно поливая их или опрыскивая пестицидами. Вместо этого посетителям Челси предлагают выбрать те растения для сада, которые будут процветать в определенных условиях без особых усилий. 

Сад Brewin Dolphin Garden, спроектированный Полом Херви-Брукс, собран из растений, которые способны расти на бедных почвах. Не требующие особого ухода долгоцветущие кустарники и многолетники обеспечивают нектар и среду обитания для опылителей.

7. Городская природа

В этом году в Челси много городского озеленения. Вдохновитесь садом Hands Off Mangrove by Grow2Know, созданным Тайшаном Хейден-Смитом и Дэнни Кларком, в котором собраны дружественные опылителям и съедобные растения, подходящие для городских ландшафтов. 

Сад на балконе Cirrus (на фото) был спроектирован Джейсоном Уильямсом, у которого есть свой собственный сад на балконе 18-го этажа. Он воссоздал это пространство для Челси, чтобы показать, как можно втиснуть полевые цветы, многолетники, травы, огород и даже пруд с рыбками на небольшой городской территории.
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