Сийм Каллас: случившееся вчера – это сигнал об опасности для эстонской общины

Вчера Центристская партия и EKRE на первом чтении в парламенте проголосовали против законопроекта о начальном образовании, который правительство принял консенсусным путем, и который, по словам инициаторов, являлся важным шагом в сторону эстоноязычного начального образования.

Согласно законопроекту, языком обучения в детских садах, начиная с трех лет ребенка, стал бы эстонский язык, а к 2027 году в каждой группе на полной ставке должен был находиться хотя бы один учитель, владеющий эстонским языком. По решению собственника детского сада, в группах кроме эстонского можно было бы использовать другой язык или языки, но хотя бы на половину объема обучение должно было быть обеспечено на эстонском языке. Голосами депутатов от EKRE и Центристской партии этот законопроект был снят с производства.

«Случившееся вчера является сигналом об опасности для эстонской общины, поскольку наш язык не хотят; использованию эстонского языка препятствуют; вернулась прежняя Центристская партия, а EKRE объединилась с прорусскими, что не является сюрпризом», - написал Сийм Каллас.

Поскольку у нас было одно принципиальное решение – переходить или не переходить на эстоноязычное образование в детских садах – и оно провалилось из-за возникшего отпора, за которым стоят Центристская партия и EKRE, значит, его реализации искренне не хотят, пришел к выводу Каллас.

Согласно Закону о начальном образовании и уходу за детьми, начиная с трех лет ребенка языком обучения в детском саду должен стать эстонский язык. Поскольку по действующему сейчас закону, собственник детсада может содержать группы с полностью иным языком обучения, то многие самоуправления используют такую возможность, создавая детские сады и группы с русским языком обучения. По новому закону такой возможности у них бы не было.

На русском языке в Эстонии сейчас обучаются 9456 детсадовских детей. Кроме того, в группы с языковым погружением ходят 3720 детей.