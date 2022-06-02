Яак Ааб: по десятибалльной шкале здоровье коалиции можно оценить на два-три балла

Министр Ааб объяснил, почему он рекомендовал центристской фракции голосовать против законопроекта, хотя при его участии он был консенсусно согласован в правительстве.

«Проблемы возникают, но в правительстве нам удается их решать, - сказал Яак Ааб. – Однако имеются определенные политические вопросы, по которым Партия реформ и Центристская партия не могут иметь единого мнения. И иногда рекомендуется эту разницу в мировоззрениях подчеркнуть», - объяснил руководитель правительственной делегации Ааб.

Он сказал и о том, насколько, как ему кажется, сегодняшнее правительство работоспособно и насколько партнеры по коалиции ладят друг с другом: «Тут нужно разделить две вещи: состав правительства и правящую коалицию. Это правящая коалиция двух партий. Тому, что происходит на заседаниях правительства, я поставлю оценку десять. Тому, что происходит в коалиции – ну, не знаю, два-три».