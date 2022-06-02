Евгений Семененко: врачи сказали, что я родился в рубашке

«Уголовное дело, заведённое по поводу полученной травмы, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы – я написал заявление об отсутствии претензий. Да, это моя позиция, моё решение, здесь нет никакой финансовой заинтересованности. Помощь от организаторов шоу была предложена, но я отказался. Всё обошлось, как сказали нейрохирурги – «в рубашке родился», и этот неприятный случай надо забыть», – приводит слова Семененко «РИА Новости Спорт».