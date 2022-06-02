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Каллас: четыре министра могут остаться безработными

rus.postimees.ee
Каллас: четыре министра могут остаться безработными
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Кая Каллас
Кая Каллас Фото: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Эстонии, председатель Партии реформ Кая Каллас не понимает последних действий представителей Центристской партии.

«В правительстве сегодня четыре министра, которые в случае распада правительства потеряют работу, ведь у них нет депутатского мандата. Я должна сказать им, что они станут безработными? Это сложно. И почему это пытаются сделать моими руками?», – сказала Кая Каллас.

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