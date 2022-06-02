В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака, пишет портал DV.ee, добавляя, что по информации технадзора, хозяева все же смогут обеспечить сохранность терминалов, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
Для безопасного хранения аммиака требуется электричество и обученный персонал, а и то, и другое стоит денег - но если средства терминала заморожены, это ставит под вопрос возможность оплачивать работу и электроэнергию, а длительный сбой систем контроля и поддержания ядовитых веществ в безопасных условиях чреват серьезной аварией.
Вcего в Силламяэ расположено 7 предприятий наивысшей категории опасности, и авария может вызвать в порту «эффект домино». По слухам, порт Силламяэ в апреле даже пообещал обеспечить подачу электроэнергии на терминалы в случае, если за энергию не смогут платить.
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