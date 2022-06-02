На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии

Для безопасного хранения аммиака требуется электричество и обученный персонал, а и то, и другое стоит денег - но если средства терминала заморожены, это ставит под вопрос возможность оплачивать работу и электроэнергию, а длительный сбой систем контроля и поддержания ядовитых веществ в безопасных условиях чреват серьезной аварией.