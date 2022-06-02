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Страны Балтии полностью отказались от покупки российской электроэнергии

rus.postimees.ee
Страны Балтии полностью отказались от покупки российской электроэнергии
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Электричество.
Электричество. Фото: Rohan Makhecha/ Unsplash

Операторы энергосистем стран Балтии - эстонский Elering, латвийский Augstsprieguma tīkls (AST) и литовский Litgrid - заключили соглашение, согласно которому они больше не будут покупать российское электричество, пишет Rus.Err.ee.

Компании объяснили, что для снижения зависимости от российской энергосистемы рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и Скандинавией. Одной из причин такого решения называют проблемы с платежами, потому что несколько банков, через которые раньше переводились деньги в РФ, теперь оказались под санкциями. Кроме того, страны Балтии не хотят совершать платежи российским компаниям.

По сообщению Elering, принятые с начала июня меры снизят зависимость энергосистем стран Балтии от резервных мощностей в РФ, которые задействуются в периоды пиковой нагрузки.

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