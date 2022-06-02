Операторы энергосистем стран Балтии - эстонский Elering, латвийский Augstsprieguma tīkls (AST) и литовский Litgrid - заключили соглашение, согласно которому они больше не будут покупать российское электричество, пишет Rus.Err.ee.
Страны Балтии полностью отказались от покупки российской электроэнергии
Страны Балтии полностью отказались от покупки российской электроэнергии
Компании объяснили, что для снижения зависимости от российской энергосистемы рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и Скандинавией. Одной из причин такого решения называют проблемы с платежами, потому что несколько банков, через которые раньше переводились деньги в РФ, теперь оказались под санкциями. Кроме того, страны Балтии не хотят совершать платежи российским компаниям.
По сообщению Elering, принятые с начала июня меры снизят зависимость энергосистем стран Балтии от резервных мощностей в РФ, которые задействуются в периоды пиковой нагрузки.
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