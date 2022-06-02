Страны Балтии полностью отказались от покупки российской электроэнергии

Компании объяснили, что для снижения зависимости от российской энергосистемы рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и Скандинавией. Одной из причин такого решения называют проблемы с платежами, потому что несколько банков, через которые раньше переводились деньги в РФ, теперь оказались под санкциями. Кроме того, страны Балтии не хотят совершать платежи российским компаниям.