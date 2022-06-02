В мае цены на квартиры сделали новый рывок, но рубеж в 3000 евро пока не пройден

«Рост средней цены квадратного метра просто колоссальный — почти на одну пятую по сравнению с январем и почти на треть в годовом исчислении. При этом нет ни серьезных признаков того, что в обозримом будущем что-то могло бы остановить эту тенденцию роста», — прокомментировал последние данные статистики исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

Он также напомнил, что прошлой осенью не было непосредственных оснований полагать, что рубеж в 3000 евро может быть пройден в 2022 году: «Но теперь есть опасения, что май был последним месяцем, когда средняя цена начиналась с цифры 2. Вполне возможно, что новый, долго казавшийся неприступным рубеж будет взят, и мы сможем увидеть это уже при составлении обзора за июнь».

«Рост цен не смог стать препятствием в совершении сделок, в мае активность снова была очень высокой – за месяц было заключено более 1300 сделок с недвижимостью», – сказал Вахтер.

Всего в мае было продано 1025 квартир, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении денежный объем сделок увеличился на 41%, а средняя цена квадратного метра увеличилась по сравнению с маем прошлого года на 31%.