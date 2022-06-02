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Учения «Ёж 2022» завершились стрельбами из комплекс «Мистраль»

rus.postimees.ee
Учения «Ёж 2022» завершились стрельбами из комплекс «Мистраль»
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Учения "Ёж 2022" завершились боевыми стрельбами.
Учения "Ёж 2022" завершились боевыми стрельбами. Фото: Силы обороны

Прошедшие вчера боевые стрельбы из комплексов ПВО «Мистраль» завершили последнюю часть учений «Ёж 2022».

Во вторник в Рутья прошли боевые стрельбы из 23-миллиметровых провотивоздушных пушек Zu-23-2 и 12,7-миллиметровых тяжелых пулеметов Browning, в которых принимали участие батальон ПВО, артиллерийский батальон, Скаутский батальон, рота штаба и связи, а также подразделения Кайтселийта. Также участвовали команды тяжелых минометов Browning датской боевой группы Wiking.

«Боевые стрельбы важны, поскольку ни один симулятор не позволяет заменить их в полной мере. Кроме того, мы могли убедиться в том, что наше вооружение и боеприпасы находятся в рабочем состоянии», - сказал командир оперативно-полевой секции батальона ПВО, майор Таави Талуник.

В прошедших в среду боевых стрельбах из комплексов «Мистраль» принимали участие солдаты-срочники батальона ПВО и действующие военные из Скаутского батальона. Все десять ракет поразили цели.

«100-процентный результат попадания не оставляет сомнений в том, что стрельбы прошли на отлично, - сказал майор Талуник. – Наблюдавшие стрельбы на месте представители производителя вооружения после сказали, что представленность солдат вызывает уважение, а также, что они отлично обучены пользоваться системами вооружения».

Поскольку после двух дней стрельб, когда целью было использование 10 самолетов-дронов и два из них сбили в первый день, то 10 ракет «Мистралей» смогли использовать только восемь целей, поэтому, по словам майора Талуника, последний два самолета-беспилотника было решено сбивать двумя ракетами одновременно. И они поразили заданные цели.

Майор Талуник очень доволен новой возможностью опробовать дублирующие выстрелы.

Учения «Ёж 2022» начались 16 мая и продолжались три недели. В них приняли участие более 15 300 бойцов. Во время учений оценили боевую готовность 2-ой пехотной бригады и центра стратегической коммуникации командования войск киберзащиты. Кроме Эстонии, в учениях принимали участие Латвия, Польша, Франция, Дания, Великобритания, США, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия.

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